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Fox News: Иран наносит удары по базам США в Иордании

Иран атаковал американские базы в Иордании

Фото: depositphotos/trekandshoot

Иран наносит удары по американским военным, размещенным в Иордании. Об этом сообщает издание Fox News.

По информации журналистов, в настоящий момент почти все выпущенные Тегераном ракеты удается перехватывать. Значительных повреждений в результате атаки нет.

Незадолго до этого американские силы с помощью беспилотников нанесли удары по двум ракетным установкам на иранском острове Ларак. В результате произошедшего по меньшей мере два человека погибли, еще двое получили ранения.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пообещали ответить на очередной агрессивный акт нападения со стороны США и Израиля.

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