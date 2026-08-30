Финал Кубка мэра Москвы по хоккею закончился массовой дракой

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В финале Кубка мэра Москвы произошла массовая драка с участием хоккеистов московского и минского "Динамо". Об этом сообщает ТАСС.

Матч завершился победой москвичей со счетом 4:1. За 10 секунд до финального свистка на льду началась потасовка, после которой на скамейку штрафников отправились по три игрока каждой команды. Уже перед самой сиреной произошла еще одна массовая драка.

Кроме того, в конце третьего периода травму получил защитник минского "Динамо" Николас Мелош. Он неудачно упал на лед и не смог самостоятельно встать, в связи с чем ему понадобились носилки.

Ранее ФК "Локомотив" и телеканал "Матч ТВ" организовали служебную проверку после появления информации об избиении журналиста на территории "РЖД Арены". Инцидент произошел 8 августа после игры "Локомотива" с "Акроном". Около выхода из VIP-лож стадиона случился конфликт между журналистом "Матч ТВ" и работниками, задействованными в обеспечении общественного порядка.