Водитель маршрутки, сбивший 5 человек в Туве, не имел прав категории D

Фото: МАХ/"МВД по Республике Тыва"

Водитель маршрутного автобуса, который сбил пятерых пешеходов на регулируемом переходе в Туве, не имел права управления транспортным средством категории D. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва Сылдыс Шойбул, его слова передает пресс-служба регионального МВД.

Как рассказали ТАСС в министерстве, категория D позволяет управлять автобусом.

В свою очередь, республиканская прокуратура начала проверку по факту случившегося. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Авария произошла 30 августа в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. Предварительно, водитель маршрутки проехал на запрещающий сигнал светофора. В то время пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий сигнал. В результате ДТП пострадали пять человек, их госпитализировали.

Как рассказал сам водитель, во время движения ему стало плохо, из-за чего он не справился с управлением. Он также доставлен в медучреждение.