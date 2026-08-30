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30 августа, 13:38

Происшествия

ВСУ в День шахтера атаковали шахту "Дуванная" в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В День шахтера Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по законсервированной шахте "Дуванная" в Краснодонском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Пасечник назвал эту атаку циничной. По его словам деятельность шахты поддерживали работники ГУП ЛНР "ГУРШ". В результате жертвой данного удара стала ламповщица. Глава региона выразил соболезнования родным погибшей. Он добавил, что день и место атаки выбраны не случайно.

"Киевская хунта демонстрирует лицо государства-террориста. Такая прицельная атака – пренебрежение к истории Донбасса и трудовым подвигам шахтеров. За каждого убитого им придется ответить", – заявил глава республики.

В тот же день беспилотник ВСУ атаковал девятиэтажный жилой дом в городе Днепрорудное Запорожской области. Пострадавших нет. Пожар локализован, уточнил губернатор региона Евгений Балицкий.

Помимо этого, в Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся микроавтобус в Погарском районе. В результате двое местных жителей получили осколочные травмы.

Еще один мужчина ранен в Клинцовском районе при детонации беспилотника. Врио губернатора региона Егор Ковальчук уточнил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Курской области в результате атак дронов пострадали два человека. Утром 30 августа FPV-дрон ударил по селу Белица Беловского района, из-за чего ранения получил 51-летний мужчина. У него диагностировали осколочные ранения головы, шеи, плеча и спины.

Еще один 59-летний мужчина получил травмы головы во время атаки по дороге Белица-Коммунар. Губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что пострадавших доставили в Курскую областную больницу.

Ранее в ходе отражения атаки украинских БПЛА в Ростовской области ранения получила мирная жительница. Пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что в ночь на 30 августа было уничтожено около полутора десятков БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

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