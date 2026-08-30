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30 августа, 10:28

Политика

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Это следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

"Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас с днем рождения. На протяжении многих лет вы неустанно трудитесь на посту главы государства, способствуя успешному социально-экономическому развитию братской Беларуси и защите ее интересов на международной арен", – сказано в поздравлении.

Российский президент отметил, что дорожит взаимопониманием и доверием своего белорусского коллеги. Он также подчеркнул личный вклад Лукашенко в упрочение дружественных отношений двух стран и совершенствование институтов Союзного государства.

Путин добавил, что Россия и Белоруссия продолжат совместную работу по наращиванию многопланового сотрудничества и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

В телеграмме также отмечается, что Лукашенко на протяжении многих лет трудится на посту главы государства, способствуя социально-экономическому развитию Беларуси и защите ее интересов на международной арене.

29 августа Лукашенко встретился с Путиным в Ново-Огарево. В ходе встречи российский лидер отметил, что торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Белоруссией развивается успешно.

Белорусский лидер, в свою очередь, заверил президента РФ, что республика готова вместе с Россией преодолевать все трудности. По его словам, между странами практически нет вопросов, которые нужно было бы решать на уровне глав государств.

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