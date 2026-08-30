Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ставрополье увеличилось до 38

Фото: МАХ/"Прокуратура Ставропольского края"

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и "КамАЗа" в Ставропольском крае увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Уточняется, что среди пострадавших 10 детей. Все раненые доставлены в городскую больницу Пятигорска. Предварительно, всего в автобусе находились 43 человека.

Прокуратура Ставрополья организовала проверку по факту ДТП. Сотрудники ведомства оценят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках.

Авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м километре федеральной трассы "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска.

Предварительно, водитель автобуса "Сетра", следовавшего по маршруту Грузия – Москва, ехал на высокой скорости и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КамАЗа". После столкновения автобус вылетел в кювет.

В результате происшествия пять человек погибли на месте. В районе аварии по-прежнему работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.