Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев стали родителями

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Соловьев | Dmitry Solovyev"

У гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева родился ребенок. Об этом Соловьев написал в своем телеграм-канале.

Спортсмен уточнил, что малыш появился на свет утром 29 августа, в 05:17 по московскому времени.

"Счастье – это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком", – добавил Соловьев.

Аверина и Соловьев поженились в 2025 году. Они познакомились на проекте "Ледниковый период" годом ранее. Фигурист сделал девушке предложение в День святого Валентина.