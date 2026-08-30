Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль снят с поста

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В КНДР освободили от должности министра обороны страны Но Гван Чхоля, его место занял Ким Сон Ги, ранее возглавлявший Главное политическое управление Корейской народной армии. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кадровое решение было принято на втором заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи девятого созыва, которое посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Согласно информации ЦТАК, Но Гван Чхоль переведен на пост первого заместителя заведующего Отделом военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Об этом он заявил на церемонии по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны.

Южнокорейский лидер пообещал предпринять шаги, направленные на прекращение войны и замену "нестабильной системы перемирия" мирным режимом. Он также предложил обсудить "эффективные меры" по сдерживанию ядерной программы Пхеньяна.