Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:18

Политика

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль снят с поста

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

В КНДР освободили от должности министра обороны страны Но Гван Чхоля, его место занял Ким Сон Ги, ранее возглавлявший Главное политическое управление Корейской народной армии. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кадровое решение было принято на втором заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи девятого созыва, которое посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Согласно информации ЦТАК, Но Гван Чхоль переведен на пост первого заместителя заведующего Отделом военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Об этом он заявил на церемонии по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны.

Южнокорейский лидер пообещал предпринять шаги, направленные на прекращение войны и замену "нестабильной системы перемирия" мирным режимом. Он также предложил обсудить "эффективные меры" по сдерживанию ядерной программы Пхеньяна.

Читайте также


политиказа рубежом

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика