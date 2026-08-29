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29 августа, 22:54

Спорт

Победитель "Формулы-1" Норрис продлил контракт с "Макларен" до 2030 года

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Британский пилот Ландо Норрис подписал новый контракт с командой "Формулы-1" "Макларен". Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Соглашение рассчитано до конца 2030 года.

Норрис заявил, что "Макларен" является его "домом", и он очень рад подписать контракт. На старте пути, 9 лет назад, Норрис четко представлял себе цели, которые он хочет достичь. Среди них – вернуть команду на лидирующие позиции и выигрывать чемпионаты.

"Мы достигли этой цели, но хотим большего, мы хотим продолжать побеждать, и мы знаем, что как команда способны достичь этого. Мне не терпится вернуться за руль, и я очень рад тому, что ждет нас в будущем как в оставшейся части этого сезона, так и в ближайшие годы", – добавил он.

Норрису 26 лет. В 2017 году он присоединился к "Макларен" по программе развития пилотов, а в "Формуле-1" выступает с 2019 года. На его счету 13 побед в гонках, 18 поул-позиций и 48 подиумов. В 2025 году британец впервые стал чемпионом "Формулы-1".

В текущем сезоне Норрис занимает четвертое место в зачете пилотов, набрав 159 очков после 12 этапов.

Ранее экипаж команды Toyota в шестой раз стал победителем гоночного марафона "24 часа Ле-Мана" в зачете гиперкаров. В экипаж вошли британец Майк Конвей, японец Камуи Кобаяси и нидерландец Ник де Врис.

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