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29 августа, 22:37

Происшествия

Мошенники обманули пенсионерку на 17 млн рублей под предлогом проверки счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве жертвой аферистов стала 78-летняя женщина. Злоумышленники похитили у нее более 17,2 миллиона рублей, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

Схема началась с сообщения о бесплатной проверке пломб на счетчиках горячего и холодного водоснабжения. Пенсионерка перезвонила по указанному номеру и подтвердила заявку, сообщив код из СМС. Как отметили в ведомстве, это не вызвало у нее подозрений.

После этого женщине позвонила девушка, представившаяся сотрудником правоохранительных органов. Она заявила, что данными пенсионерки завладели мошенники и все деньги с ее счетов будут использованы в преступных целях. Затем позвонил лжеследователь, который убедил женщину задекларировать все сбережения, пообещав их скорый возврат.

Выполняя указания, пенсионерка собрала наличные в рублях и валюте и передала их двум курьерам. Взамен она получила бумажное уведомление о том, что финансовая организация приняла деньги на "декларационный счет". Когда обещанного возврата не последовало, женщина рассказала о случившемся сыну и поняла, что стала жертвой обмана.

Ранее житель Ульяновска перевел своей бывшей возлюбленной почти 700 тысяч рублей. Девушка убедила его в том, что родила от него двойню. Для убедительности она присылала фотографии, которые находила в интернете или редактировала с помощью искусственного интеллекта.

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