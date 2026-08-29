29 августа, 19:47Общество
Врачи скорой помощи приняли роды у москвички в лифте
Фото: МАХ/"Склиф"
Врачи скорой помощи приняли роды у москвички в лифте. Об этом сообщили в телеграм-канале НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
У женщины, которая направлялась в роддом, отошли воды прямо в лифте. Родовая деятельность развивалась стремительно, поэтому приехавшая на вызов бригада скорой принимала роды на месте. На свет появилась девочка.
После родов маму и новорожденную доставили во флагманский центр НИИ имени Склифосовского. Там медики перерезали пуповину и взяли у женщины анализ крови, чтобы исключить массивную кровопотерю.
Пациентку осмотрели в экстренной реанимации, проверили состояние девочки. Убедившись, что все в порядке, вызвали акушерскую бригаду и перевели семью в роддом. Через три дня маму и малышку выписали.
Ранее врачи в Москве помогли женщине родить 16-го ребенка. В семье появился девятый сын. Кроме того, у пары есть семь дочерей. Вес мальчика составил 4 200 граммов, а рост – 56 сантиметров.