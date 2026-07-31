В Видном выходили родившегося с весом 650 граммов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врачи Видновского перинатального центра выходили мальчика, который родился на 27-й неделе беременности с весом 650 граммов. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Маму ребенка госпитализировали из-за высокого давления и тяжелой преэклампсии (опасного осложнения беременности. – Прим. ред.). Специалисты провели экстренное кесарево сечение, в результате чего малыш появился на свет с ростом 30 сантиметров. После реанимационных мероприятий малыша перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

Сначала ребенка кормили через зонд и наблюдали в кроватке с подогревом. Благодаря усилиям врачей мальчик окреп, научился есть из бутылочки и начал активно расти. По словам неонатолога Ирины Рябых, сейчас ребенок весит 2 килограмма 650 граммов, а его рост составляет 48 сантиметров.

После более чем 100-дневного стационарного наблюдения ребенок был выписан домой. В течение ближайших 3 лет он будет находиться под диспансерным наблюдением профильных специалистов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о столичном проекте "Ранняя помощь" для детей, рожденных раньше срока, весом меньше 1,5 килограмма или перенесших критическое состояние в первые дни жизни. Только в прошлом году московские врачи смогли выходить свыше 5 тысяч таких новорожденных.