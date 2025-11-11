Инспектор ДПС помог женщине с преждевременными схватками в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Инспектор ДПС, лейтенант полиции Игорь Майоров помог беременной женщине с преждевременными схватками и доставил ее в роддом в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По информации ведомства, к Майорову на 38-м километре дублера Егорьевского шоссе обратился мужчина-водитель и сообщил, что его супруга на седьмом месяце беременности почувствовала себя плохо, у нее начались преждевременные схватки. Мужчина опасался, что не успеет вовремя добраться до роддома.

Инспектор принял решение пересадить женщину в свой служебный автомобиль, включил световые и звуковые спецсигналы и оперативно доставил ее в больницу. В роддоме женщина была сразу передана врачам. Благодаря помощи специалистов родился здоровый ребенок.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Москве помогли найти потерявшегося на детской площадке в Кировоградском проезде пятилетнего мальчика. О случившемся в полицию сообщил отец ребенка. В течение часа госавтоинспекторы Южного административного округа по приметам обнаружили мальчика возле одного из домов.