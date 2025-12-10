Форма поиска по сайту

10 декабря, 17:34

Происшествия
ABC News: номинант на "Грэмми" Сайкс найден мертвым в США

Номинанта на "Грэмми" певца Сайкса нашли мертвым в США

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jubilantsykes

В США оперный певец Джубилант Сайкс, номинированный на музыкальную премию "Грэмми", был найден мертвым. В убийстве подозревают его сына, передает телеканал ABC News.

Сообщается, что тело 71-летнего артиста было найдено в его доме в Калифорнии в понедельник, 8 декабря. Полиция прибыла после вызова его жены, которая сообщила, что на Сайкса было совершено нападение. Его травмы были характерны для ножевого ранения.

В результате правоохранители арестовали 31-летнего сына артиста Мику Сайкса, который на тот момент находился в доме. Ему должны предъявить обвинение в убийстве, однако в полиции сообщили, что расследование еще продолжается.

Там добавили, что у подозреваемого есть психическое заболевание, но причина произошедшего пока не ясна. На месте преступления также было найдено орудие убийства. Для дальнейшего расследования дело передадут в офис окружного прокурора Лос-Анджелеса.

Сайкс родился в Лос-Анджелесе в 1954 году. Петь сопрано он начал еще в детстве. Также он пел баритоном, исполнял джаз и госпел. На "Грэмми" он был номинирован в категории "Лучший классический альбом" за исполнение партии Священника в "Мессе" Леонарда Бернстайна.

Артист выступал в том числе в Немецкой опере в Берлине, Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, Карнеги-холле, театре "Аполло".

