28 февраля, 18:12

Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории АТР 500 в Дубае

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов.

Это произошло после того, как его соперник – нидерландский теннисист Таллон Грикспор – снялся с турнира из-за травмы. При этом 27 февраля он обыграл в полуфинале россиянина Андрея Рублева.

Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене, а также 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл два раза один турнир. В 2023-м году он был чемпионом соревнования, которое проходило в Дубае.

Медведев является первым номером России и 11-й ракеткой мира. В его активе уже есть победа в Открытом чемпионате США в 2021 году.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые одержала победу на турнире Australian Open, обыграв белоруску Арину Соболенко. Финальный матч турнира завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу первой.

Примечательно, что обе спортсменки уже встречались на австралийском чемпионате в 2023 году. Тогда Рыбакина потерпела поражение от Соболенко. При этом всего у них было 15 совместных матчей, в которых первая побеждала 7 раз, а вторая – 8.

