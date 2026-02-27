Эксперт Кусков усомнился в резком повышении цен на домашний интернет в 2026–2027 годах

Китай почти втрое поднял цены на оптоволокно для России, что может привести к резкому скачку цен на домашний интернет, считают эксперты. Насколько в итоге может вырасти стоимость выхода в Сеть для россиян и есть ли какие-либо способы сэкономить, разбиралась Москва 24.

Мировой дефицит

Китайские поставщики повысили в 2026 году цены на оптоволокно для российских покупателей почти в три раза: это может привести к удорожанию аренды темного волокна и строительства магистральных сетей. Об этом сообщила директор по развитию и эксплуатации услуг связи "Телеком биржи" Анастасия Биджелова в беседе с РБК.

"Китайский продукт не уступает по характеристикам японскому, но стоит дешевле, в том числе из-за сложностей с логистикой из Японии в условиях санкций", – отметила Биджелова, пояснив, что китайское волокно недавно стало полноценной заменой японскому.

По ее словам, точные оценки удорожания станут возможны после того, как поставщики сформируют новые коммерческие предложения. Эксперт уточнила, что при этом имеющихся запасов кабеля, закупленных в конце 2025-го, хватит примерно на год, поэтому прорабатываются альтернативные варианты.

В пресс-службе одного из крупнейших магистральных операторов АО "Компания ТрансТелеКом" подтвердили информацию о грядущем повышении цен и заявили, что запасов достаточно для реализации всех запланированных проектов в первом полугодии 2026-го.

По данным гендиректора ComNews Group Леонида Коника, которые приводят "Ведомости", на Китай приходится свыше 60% мирового производства оптического волокна. Год назад волокно G.652D стоило в Китае 16 юаней (180 рублей) за километр, к концу 2025-го оно подорожало до 25 юаней (281 рубль), а в январе 2026-го – уже до 40 юаней (около 450 рублей).

Независимый аналитик Алексей Бойко в своем телеграм-канале назвал рост цен закономерным.





Алексей Бойко независимый аналитик Причин для этого несколько. Одна из них – растущий дефицит оптоволокна в мире, связанный как с использованием дронов FPV с управлением по оптоволокну, так и массовое строительство центров обработки данных ИИ, в которых соединение серверов обеспечивается оптоволоконными кабелями.

По его словам, в целом потребление оптоволокна Россией в 2025 году выросло более чем в 10 раз и превысило 10% мирового рынка. В свою очередь, гендиректор компании по производству оптического кабеля "Инкаба" Александр Смильгевич также связал скачок цен с мировым дефицитом, вызванным резким ростом спроса со стороны оборонного сектора и технологических компаний, строящих инфраструктуру для искусственного интеллекта. По оценкам мировой телеком-отрасли, напряженность на рынке оптоволокна может сохраняться как минимум до 2027 года.

Потребитель не заметит?

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил в разговоре с Москвой 24, что китайские партнеры действительно повысили цены в два – четыре раза, однако в большинстве случаев оптоволокно уже проложено – люди уже пользуются интернетом.

Однако при строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти.





Денис Кусков гендиректор Telecom Daily Но это не должно привести к повальному увеличению тарифов по всей стране. Скорее всего, подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было и сети только прокладываются. В ближайшее время значительного роста цены именно из-за подорожания оптоволокна ждать не стоит.

Вероятность возможных спекуляций со стороны провайдеров эксперт также оценил как низкую, отметив, что Федеральная антимонопольная служба активно следит за этой темой. Кроме того, сам рынок достаточно конкурентный – на нем работают десятки компаний.

"Прогнозировать конкретный процент повышения пока сложно, потому что неизвестно, сколько оптоволокна будет закупать каждая компания, а некоторые вообще этого не сделают. В целом год от года рост стоимости услуг составляет порядка 10–12%", – добавил Кусков.

Однако, по его мнению, ситуация с отсутствием собственного производства оптоволокна действительно является проблемой. Пока пути ее решения не просматриваются: закупать приходится у других, и, когда продавец понимает, что альтернатив нет, он ожидаемо хочет на этом заработать, заключил он.

В то же время ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Москвой 24 пояснил, что на сегодняшний день способ сэкономить на интернете один – если операторы предлагают пакетные услуги, объединяющие широкополосный доступ с мобильным интернетом.

"Пока подорожание оптоволокна укладывается в привычный тренд, но в этом году, скорее всего, произойдет скачок, и в 2027-м цена может дополнительно увеличиться на 5–10%", – добавил он.

Однако, по словам эксперта, важно понимать, что эти затраты не транслируются потребителю напрямую, так как последние пять лет пользователи живут в парадигме, когда цены ощутимо не повышают, но экономия на производственных ресурсах приводит к ухудшению качества услуги.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Например, скорость передачи данных падает, сеть работает хуже. Поэтому резкого повышения стоимости не будет, но за те же деньги потребитель будет получать услугу худшего качества. Эта тенденция касается всей страны: где-то ситуация лучше, где-то хуже, но общий тренд именно таков.

При этом относительно поставок оптоволокна эксперт уверен в ощутимом росте цен.

"Оптимистичный прогноз – рост цен минимум в два раза в этом году, но поговаривают и о трех-четырехкратном увеличении. Оптоволокно используется в огромных количествах, в том числе для дронов и обеспечения связи", – отметил Муртазин.

Россия сейчас является крупнейшим рынком оптоволокна, по некоторым данным, потребляя чуть больше 10% мировых поставок. Поставщики это понимают, поэтому постоянно индексируют цены, резюмировал эксперт.