Новости

Новости

28 февраля, 09:05

Город

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в фирменный цвет БКЛ 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ вечером 1 марта окрасится в фирменный бирюзовый цвет Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в честь 3-летия ветки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе аттракциона.

"Световое оформление станет визуальным акцентом праздничной даты и символом развития современной транспортной инфраструктуры столицы", – указали представители колеса обозрения.

По их мнению, подсветка позволит продемонстрировать важность БКЛ, которая объединила десятки районов Москвы в единую систему скоростного сообщения.

Ранее была выпущена в продажу вторая часть альбома с 10 тематическими картами "Тройка", посвященными станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. На картах изображены архитектурные особенности станций от "Терехово" до "Каховской".

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что данная ветка является самой протяженной кольцевой линией метро в мире – ее длина составляет 70 километров. На данный момент она является одной из самых востребованных у пассажиров – в будний день здесь совершают более 1,5 миллиона поездок.

Три года исполняется Большой кольцевой линии Московского метрополитена

город

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

