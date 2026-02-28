Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в фирменный цвет БКЛ 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ вечером 1 марта окрасится в фирменный бирюзовый цвет Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в честь 3-летия ветки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе аттракциона.

"Световое оформление станет визуальным акцентом праздничной даты и символом развития современной транспортной инфраструктуры столицы", – указали представители колеса обозрения.

По их мнению, подсветка позволит продемонстрировать важность БКЛ, которая объединила десятки районов Москвы в единую систему скоростного сообщения.

Ранее была выпущена в продажу вторая часть альбома с 10 тематическими картами "Тройка", посвященными станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. На картах изображены архитектурные особенности станций от "Терехово" до "Каховской".

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что данная ветка является самой протяженной кольцевой линией метро в мире – ее длина составляет 70 километров. На данный момент она является одной из самых востребованных у пассажиров – в будний день здесь совершают более 1,5 миллиона поездок.

