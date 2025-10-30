Выпущена вторая часть альбома карт "Тройка" со станциями БКЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Вторая часть альбома с 10 тематическими картами "Тройка", посвященными станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, вышла в продажу. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На картах изображены архитектурные особенности станций от "Терехово" до "Каховской".

"Большая кольцевая линия, которую построили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, является самой протяженной кольцевой линией метро в мире – ее длина составляет 70 километров. Сегодня она одна из самых востребованных у пассажиров – в будний день здесь совершают более 1,5 миллиона поездок", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Приобрести альбом можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине и на маркетплейсах.

Ранее в продаже появились "Тройки" с изображением уникального черного поезда "Иволга 4.0". Серию посвятили выходу на линию юбилейного состава – 100-й "Иволги", которая стала настоящим арт-объектом московских диаметров.

