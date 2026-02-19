Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 14:50

Спорт

Евгений Петросян пожелал фигуристке Аделии Петросян победы на ОИ-2026

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрадных миниатюр Евгений Петросян обратился к российской фигуристке Аделии Петросян с пожеланием победы на зимних Олимпийских играх в Италии. Его слова передает ТАСС.

"Вне зависимости от того, что она моя однофамилица, если она представляет нашу страну, так пусть Божья милость ей поможет установить рекорд", – отметил артист.

Спортсменка выйдет на лед с произвольной программой на Играх в Милане в ночь на пятницу, 20 февраля. Петросян идет пятой после короткой программы (72,89 балла), которую исполнила без ошибок.

Она выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Петросян призналась, что получала огромное удовольствие от проката и не волновалась, а также выразила надежду на то, что удовольствие получали и зрители.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде. По сумме программ спортсмен набрал 271,21 балла. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший в сумме 291,58 балла.

Фигуристка Петросян заняла 5 место после короткой программы на Олимпиаде

Читайте также


спорт

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика