19 февраля, 15:20

Технологии

Сергунина анонсировала "Киберсубботы" в Московском кластере видеоигр и анимации

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском кластере видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково" стартует проект "Киберсубботы". Это ежемесячные встречи для разработчиков и поклонников видеоигр всех возрастов. Первое мероприятие состоится 21 февраля. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Посетителей ждут VR-квесты, лекции экспертов, мастер-классы. Например, можно будет придумать дизайн персонажа, познакомиться с процессом создания открытого мира в видеоиграх, узнать о карьерных перспективах в индустрии", – отметила вице-мэр.

Среди спикеров заявлены преподаватели МИРЭА – Российского технологического университета, Школы дизайна НИУ "Высшая школа экономики", известные стримеры, HR-специалисты и арт-директора крупных компаний. Следующая встреча намечена на конец марта.

В апреле и мае в рамках проекта пройдут дни открытых дверей для студентов, где им расскажут о работе студий-резидентов кластера.

Первая очередь Московского кластера видеоигр и анимации была открыта в ноябре 2025 года. Это экосистема полного цикла разработки от идеи до экспорта готового продукта. В инфраструктуру входят студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, образовательный лекторий, киберспортивная арена и выставочные пространства. Резидентами уже стали 52 компании, среди которых 44 видеоигровые и 8 анимационных.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что создание кластеров кино и видеоигр имеет экономический и политический смыслы. По его словам, от того, что смотрят граждане и во что они играют, зависит их представление о мире, его устройстве и приоритетах.

