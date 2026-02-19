Форма поиска по сайту

19 февраля, 16:10

Происшествия

В Москве осудили убийцу по делу 26-летней давности

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд вынес приговор 41-летнему москвичу по делу об убийстве, совершенном более 26 лет назад. Об этом сообщило столичное управление СК в канале на платформе MAX.

Мужчину признали виновным в преступлении, совершенном в 1999 году на юго-западе столицы. Ему инкриминировали убийство группой лиц по предварительному сговору, а также разбой. Доказательства, собранные следствием, были сочтены судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Осужденному назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Ранее было раскрыто дело об убийстве президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова, совершенном 27 декабря 1999 года. Предприниматель был найден мертвым от огнестрельных ранений во дворе дома на улице Маломосковской.

После того как следствие долгое время не могло выйти на след преступника, появился свидетель, чьи показания оказались ключевыми. Благодаря им удалось установить, что убийство совершил индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками и входящий в состав криминальной группировки. Ему предъявили обвинение в убийстве, и он находится под арестом.

судыпроисшествиягород

