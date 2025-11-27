СК установил исполнителя убийства президента компании "Вист" в Москве в 1999 году

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи установили исполнителя убийства президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова, сообщила пресс-служба главка СК России по Москве.

По данным следствия, преступление произошло 27 декабря 1999 года. Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями нашли во дворе жилого дома на улице Маломосковской.

На первоначальном этапе следствия раскрыть убийство не удалось. Однако позже правоохранители нашли свидетеля, который рассказал об обстоятельствах случившегося. В ходе анализа его слов удалось установить исполнителя преступления – индивидуального предпринимателя, занимающегося перевозками, который входит в организованную преступную группу.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Убийство", он заключен под стражу. Следователи располагают информацией о соучастниках обвиняемого. В настоящее время проводятся действия, направленные на их установление и задержание.

