27 ноября, 13:32

Происшествия

СК установил исполнителя убийства президента компании "Вист" в Москве в 1999 году

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи установили исполнителя убийства президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова, сообщила пресс-служба главка СК России по Москве.

По данным следствия, преступление произошло 27 декабря 1999 года. Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями нашли во дворе жилого дома на улице Маломосковской.

На первоначальном этапе следствия раскрыть убийство не удалось. Однако позже правоохранители нашли свидетеля, который рассказал об обстоятельствах случившегося. В ходе анализа его слов удалось установить исполнителя преступления – индивидуального предпринимателя, занимающегося перевозками, который входит в организованную преступную группу.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Убийство", он заключен под стражу. Следователи располагают информацией о соучастниках обвиняемого. В настоящее время проводятся действия, направленные на их установление и задержание.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проверяется причастность 13-летней девочки к убийству собственной матери. Тело женщины с колото-резаной раной шеи нашли 26 ноября в квартире дома на улице Ковалевской. Возбуждено уголовное дело и назначены необходимые экспертизы.

"Московский патруль": задержан подозреваемый в убийстве семьи бизнесмена в Москве

