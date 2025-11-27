27 ноября, 13:32Происшествия
СК установил исполнителя убийства президента компании "Вист" в Москве в 1999 году
Фото: Следственный комитет РФ
Следователи установили исполнителя убийства президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова, сообщила пресс-служба главка СК России по Москве.
По данным следствия, преступление произошло 27 декабря 1999 года. Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями нашли во дворе жилого дома на улице Маломосковской.
На первоначальном этапе следствия раскрыть убийство не удалось. Однако позже правоохранители нашли свидетеля, который рассказал об обстоятельствах случившегося. В ходе анализа его слов удалось установить исполнителя преступления – индивидуального предпринимателя, занимающегося перевозками, который входит в организованную преступную группу.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Убийство", он заключен под стражу. Следователи располагают информацией о соучастниках обвиняемого. В настоящее время проводятся действия, направленные на их установление и задержание.
