21 ноября, 17:36

Происшествия

Вдова рэпера Картрайта получила 12,5 года колонии за его убийство

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Суд в Санкт-Петербурге признал виновной в убийстве рэпера Александра Юшко (известен под псевдонимом Энди Картрайт. – Прим. ред.) его вдову Марину Кохал. Женщина получила 12,5 года, передает ТАСС.

Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кохал взяли под стражу в зале суда. Вместе с тем статью о надругательстве над телом умершего суд исключил из обвинения как излишне вмененную.

При этом сторона обвинения ранее требовала приговорить вдову рэпера к 13 годам колонии.

Убийство произошло в июле 2020 года, когда в квартире на Невском проспекте были обнаружены расфасованные по пакетам фрагменты тела музыканта. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Утверждалось, что Кохал ввела мужчине инъекцию препарата, который вызвал шоковое состояние и гипоксию. Это, в свою очередь, привело к его смерти. Чтобы скрыть следы преступления, Кохал расчленила тело, уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла останки воздействию низких температур и поваренной соли.

Свою вину женщина не признала. По ее словам, рэпер умер своей смертью якобы от передозировки наркотиков.

