29 октября, 14:36

Происшествия

Обвинение требует дать 13 лет колонии вдове рэпера Энди Картрайта за его убийство

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Сторона обвинения требует приговорить к 13 годам колонии вдову рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал за его убийство и надругательство над телом, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, 24 июля 2020 года в их общей квартире на Невском проспекте были обнаружены расфасованные по пакетам фрагменты тела музыканта. После случившегося возбудили уголовное дело.

Согласно обвинению, Кохал ввела мужчине инъекцию препарата, вызвавшего шоковое состояние и гипоксию, что привело к смерти. Для сокрытия следов преступления она расчленила тело с помощью пилы-ножовки и ножа, уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла останки воздействию низких температур и поваренной соли.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга отмечает, что свою вину Кохал не признает и утверждает, что рэпер умер своей смертью якобы от передозировки наркотиков. Она утверждает, что пыталась представить все так, будто Юшко пропал.

Ранее в Красноярске задержали мужчину по подозрению в убийстве сожительницы. По данным следствия, подозреваемый избил женщину кулаками, а утром обнаружил ее тело без признаков жизни. Чтобы скрыть преступление, он расчленил труп, упаковал останки в пакеты, которые вывез на автобусе и такси, оставив в разных частях города.

судыпроисшествияшоу-бизнес

