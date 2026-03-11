Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 10:15

Происшествия

К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекут самолет

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

К поиску троих детей, пропавших в Звенигороде, привлекут легкомоторный самолет, рассказали ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Речь идет о самолете SkyLeader 500. С его помощью будут осматривать акваторию реки. При этом водные и пешие группы продолжат работать в прежнем режиме.

Об исчезновении детей стало известно 7 марта. Последний раз их видели около Москвы-реки, где нашли следы, а также шапку одного из них.

К поискам привлечены спасатели, беспилотники и вертолет. Помимо этого, к ним присоединятся специалисты отряда МЧС России "Центроспас". Зона поисков была расширена, их будут также искать ниже по течению Москвы-реки.

Работы ведутся круглосуточно. К настоящему момент изучено 600 километров территории.

Читайте также


происшествия

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика