Гордон, Погребняк и Боня поддержали столкнувшуюся с онкологией Лерчек

У блогера Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила ее подруга Алина Акилова в соцсетях. О состоянии здоровья многодетной матери расскажет Москва 24.
"Есть ли шанс?"
У блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), находящейся под домашним арестом по делу о финансовых махинациях, диагностировали рак желудка четвертой стадии. Об этом сообщила блогер Алина Акилова в своих соцсетях. Позже сообщение было отредактировано, и в нем исчезло указание на конкретный диагноз.
Блогер также добавила, что Лерчек мучается от боли и принимает сильные анальгетики. Помимо этого, стало известно, что девушка проходит лечение в государственном онкологическом центре.
Тревожные новости о здоровье Чекалиной появились еще в начале марта: блогер попала в онкологическую реанимацию. Позднее возлюбленный Лерчек, тренер по танцам, аргентинец Луис Сквиччиарини рассказал в соцсетях, что после родов врач заметила "что-то не то с плацентой, поэтому отдала ее на гистологию".
"Мы получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его еще раз – результат подтвердился", – написал Луис.
Он отметил, что Чекалина прошла большое количество исследований, чтобы установить источник онкологии. Кроме того, ей провели операцию на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться. В итоге врачи обнаружили метастазы в легких.
В конце февраля у Лерчек произошли преждевременные роды, блогеру провели экстренное кесарево, в результате на свет появился мальчик весом 2,5 килограмма. Для Чекалиной ребенок стал четвертым, для Сквиччиарини – первым.
"Несут ответственность за состояние этой девочки"
Лерчек и ее экс-супруг Артем Чекалин были задержаны в 2024-м. Им предъявили обвинения в выводе валюты за рубеж по подложным документам. По версии следствия, они вместе с партнером Романом Вишняком вывели за пределы РФ более 250 миллионов рублей.
Дело Вишняка выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. В конце января 2026-го суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей, а Чекалиным был продлен домашний арест еще на полгода в ноябре 2025-го.
В связи с тем, что стал известен диагноз Валерии, многие публичные личности выступили в ее защиту. Юрист Екатерина Гордон, которая ранее занималась бракоразводным процессом Чекалиных, эмоционально высказалась в своем телеграм-канале.
"Лера болеет. Серьезно. Это правда. Диагноз я не называю для того, чтобы куча умников не начали считать чужие дни жизни. Лично я пишу всем, кого знаю, и хожу на поклон с простой просьбой: прекратить живодерство. Тот следователь, который настоял на том, чтобы процесс был тихий… выгоняя меня, и те люди, которые завели дело вновь, после того как ребята выплатили крупнейшую сумму, на мой взгляд, несут ответственность за состояние этой девочки. То, что ее не отпускали на обследование, тоже правда!" – добавила Екатерина в более позднем посте.
Блогер и телеведущая Виктория Боня возмутилась, что было потеряно время, которое можно было потратить на лечение многодетной матери.
Блогер Мария Погребняк и мама четверых детей также в своих соцсетях поддержала Чекалину.
"Больно осознавать, что еще во время беременности она чувствовала себя плохо, но у нее не было возможности нормально пройти диагностику и заняться своим здоровьем. И только после родов стало известно о страшном диагнозе – рак. Как так? Как можно не протянуть человеку руку помощи, особенно беременной женщине, которая просит о возможности проверить свое здоровье?" – задалась вопросами Погребняк.
В свою очередь, телеведущая и блогер Ксения Бородина в комментариях к посту Луиса Сквиччиарини пожелала Лере здоровья. Слова поддержки также написали певицы Лолита, Катя Кищук, бьюти-блогер Гоар Аветисян. Кроме того, пользователи оставили тысячи комментариев с пожеланиями Валерии побороть болезнь.