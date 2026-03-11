Гордон, Погребняк и Боня поддержали столкнувшуюся с онкологией Лерчек

У блогера Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила ее подруга Алина Акилова в соцсетях. О состоянии здоровья многодетной матери расскажет Москва 24.

"Есть ли шанс?"

У блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), находящейся под домашним арестом по делу о финансовых махинациях, диагностировали рак желудка четвертой стадии. Об этом сообщила блогер Алина Акилова в своих соцсетях. Позже сообщение было отредактировано, и в нем исчезло указание на конкретный диагноз.





Алина Акилова блогер Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак... Она только родила маленького, и тут такое. <...> Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей, есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом...

Блогер также добавила, что Лерчек мучается от боли и принимает сильные анальгетики. Помимо этого, стало известно, что девушка проходит лечение в государственном онкологическом центре.

Тревожные новости о здоровье Чекалиной появились еще в начале марта: блогер попала в онкологическую реанимацию. Позднее возлюбленный Лерчек, тренер по танцам, аргентинец Луис Сквиччиарини рассказал в соцсетях, что после родов врач заметила "что-то не то с плацентой, поэтому отдала ее на гистологию".

"Мы получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его еще раз – результат подтвердился", – написал Луис.

Он отметил, что Чекалина прошла большое количество исследований, чтобы установить источник онкологии. Кроме того, ей провели операцию на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться. В итоге врачи обнаружили метастазы в легких.



Луис Сквиччиарини тренер по танцам, возлюбленный блогера Лерчек Во время домашнего ареста из-за проблем и болей Лера и ее адвокаты подавали прошение на разрешение посетить врача еще год назад. На что следователи и суд давали отказ. Мы теряли драгоценное время... Я не знаю других, которые любят жизнь больше, чем она.

В конце февраля у Лерчек произошли преждевременные роды, блогеру провели экстренное кесарево, в результате на свет появился мальчик весом 2,5 килограмма. Для Чекалиной ребенок стал четвертым, для Сквиччиарини – первым.

"Несут ответственность за состояние этой девочки"

Лерчек и ее экс-супруг Артем Чекалин были задержаны в 2024-м. Им предъявили обвинения в выводе валюты за рубеж по подложным документам. По версии следствия, они вместе с партнером Романом Вишняком вывели за пределы РФ более 250 миллионов рублей.

Дело Вишняка выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. В конце января 2026-го суд приговорил его к 2,5 года колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей, а Чекалиным был продлен домашний арест еще на полгода в ноябре 2025-го.

В связи с тем, что стал известен диагноз Валерии, многие публичные личности выступили в ее защиту. Юрист Екатерина Гордон, которая ранее занималась бракоразводным процессом Чекалиных, эмоционально высказалась в своем телеграм-канале.





Екатерина Гордон юрист, телеведущая, певица Лера выплатила кучу налогов стране, я утверждаю, что не было у нее никакого злого умысла! Помилуйте! Амнистируйте!

"Лера болеет. Серьезно. Это правда. Диагноз я не называю для того, чтобы куча умников не начали считать чужие дни жизни. Лично я пишу всем, кого знаю, и хожу на поклон с простой просьбой: прекратить живодерство. Тот следователь, который настоял на том, чтобы процесс был тихий… выгоняя меня, и те люди, которые завели дело вновь, после того как ребята выплатили крупнейшую сумму, на мой взгляд, несут ответственность за состояние этой девочки. То, что ее не отпускали на обследование, тоже правда!" – добавила Екатерина в более позднем посте.

Блогер и телеведущая Виктория Боня возмутилась, что было потеряно время, которое можно было потратить на лечение многодетной матери.





Виктория Боня блогер, телеведущая Неужели никто не скажет о том, что упущен один год. Кто будет отвечать за здоровье матери четверых детей, что не позволили человеку сходить на обследование в больницу? Мне просто интересно, это действительно все будут игнорировать? Мы будем делать вид, что ничего не произошло?

Блогер Мария Погребняк и мама четверых детей также в своих соцсетях поддержала Чекалину.

"Больно осознавать, что еще во время беременности она чувствовала себя плохо, но у нее не было возможности нормально пройти диагностику и заняться своим здоровьем. И только после родов стало известно о страшном диагнозе – рак. Как так? Как можно не протянуть человеку руку помощи, особенно беременной женщине, которая просит о возможности проверить свое здоровье?" – задалась вопросами Погребняк.

В свою очередь, телеведущая и блогер Ксения Бородина в комментариях к посту Луиса Сквиччиарини пожелала Лере здоровья. Слова поддержки также написали певицы Лолита, Катя Кищук, бьюти-блогер Гоар Аветисян. Кроме того, пользователи оставили тысячи комментариев с пожеланиями Валерии побороть болезнь.