11 марта, 16:32

Общество
Психолог Абравитова: кризис 40 лет одинаково присущ как мужчинам, так и женщинам

Психолог назвала основные признаки кризиса 40 лет

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Кризис 40 лет – явление не исключительно мужское, женщины переживают его не менее остро, хотя и иначе. Об этом в беседе с RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, современные женщины так же нацелены на успех и карьеру, поэтому внутренние противоречия у них схожи с мужскими. Но если последние чаще склонны к резким поступкам, например смене работы или уходу из семьи, то у женщин кризис больше проявляется внутренним недовольством собой, хотя в последнее время они тоже действуют решительнее.

Запускают кризис сразу несколько факторов: прощание с молодостью, первые возрастные изменения в организме, уход детей из дома и старение родителей. Человек смотрит в зеркало, видит уже не юное лицо, начинает сверять прожитое с ранними мечтами. Если результат не в пользу реальности, то кризис обостряется.

"Но должна быть совокупность явлений. Это и эмоциональные качели, и резкая смена настроений – от апатии до гиперактивности: то все надоело, то все нужно изменить прямо сейчас. Появляется раздражительность, обесценивается прошлое", – отметила Абравитова.

Ранее сообщалось, что семь из десяти россиянок (70%) не готовы к отношениям с привлекательным мужчиной, который в возрасте 30–40 лет продолжает жить с родителями.

При этом среди мужчин ситуация несколько иная. В частности, проблемы в том, что женщина живет с родителями, не увидели менее половины из них.

