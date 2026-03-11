Психолог Абравитова: кризис 40 лет одинаково присущ как мужчинам, так и женщинам

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Кризис 40 лет – явление не исключительно мужское, женщины переживают его не менее остро, хотя и иначе. Об этом в беседе с RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, современные женщины так же нацелены на успех и карьеру, поэтому внутренние противоречия у них схожи с мужскими. Но если последние чаще склонны к резким поступкам, например смене работы или уходу из семьи, то у женщин кризис больше проявляется внутренним недовольством собой, хотя в последнее время они тоже действуют решительнее.

Запускают кризис сразу несколько факторов: прощание с молодостью, первые возрастные изменения в организме, уход детей из дома и старение родителей. Человек смотрит в зеркало, видит уже не юное лицо, начинает сверять прожитое с ранними мечтами. Если результат не в пользу реальности, то кризис обостряется.

"Но должна быть совокупность явлений. Это и эмоциональные качели, и резкая смена настроений – от апатии до гиперактивности: то все надоело, то все нужно изменить прямо сейчас. Появляется раздражительность, обесценивается прошлое", – отметила Абравитова.

