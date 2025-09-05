Эксперт Сурина: вступать в брак оптимально спустя 1,5 года с начала отношений

В соцсетях набирает популярность новый тренд под названием "Жизнь с ней": молодые люди делятся тем, как преобразились не только будни, но и интерьер в доме после переезда к ним любимых девушек. О том, как совместная жизнь влияет на отношения и когда стоит разговаривать о браке, разбиралась Москва 24.

"Выделила полочку? Бесценно!"

В соцсетях набирает популярность новый тренд – "Жизнь с ней". В коротких видеороликах молодые люди показывают, что изменилось в их жизни после переезда к ним возлюбленных. Чаще всего преобразования касаются интерьера: в помещении появляется больше элементов декора – от цветочных горшков до стеллажей для уходовых средств, а в шкафах становится намного меньше свободного места. Многие подчеркивают, что квартира преображается и переезд второй половинки делает ее намного уютнее.

"Зато не скучно"; "С девушками все становится лучше, даже если и места в шкафу для твоих вещей не остается"; "Твой шкаф больше не твой, но она согласилась выделить тебе полочку? Бесценно!", "У меня даже свет в комнате меняется, когда она дома. Не могу понять, как так происходит", – рассказали пользователи.





пользователь Сети Согласитесь, что с девушками все-таки интереснее, хоть и денег становится меньше.

Некоторые авторы видео и комментаторы рассказывают, что вместе с переездом возлюбленных в квартире появились и питомцы.

"Полгода назад в 7 утра я спал. Теперь в это время я уже стою на улице с пакетиком и совочком. В любую погоду. Теперь у меня живет собака", – рассказал один из них.

"Пробный брак" или "бессрочное сожительство"?

Согласно основам психологии, в первые 3–6 месяцев отношений люди сильнее подвержены влиянию гормонов, поэтому это оптимальное время для того, чтобы начать жить вместе. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

"В этот период люди влюблены, и они не видят каких-то недостатков в своем партнере. Спустя время розовые очки слетают, и минусы становятся заметны. Многие психологи считают, что чем раньше пара начнет жить вместе, тем лучше, потому что в быту сразу видно, какой человек на самом деле. Я придерживаюсь того же мнения", – сказала она.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт В современном мире все стали сильно беречь свое время, и поэтому спустя примерно три месяца после начала отношений уже хорошо будет начать жить вместе, когда еще влияют гормоны, и людям легче примириться с недостатками избранника.

При этом, по словам психолога, мужчина начинает видеть, как преобразилась его жизнь с появлением в ней спутницы.

"Мужчины в большинстве своем так устроены, что им хватает минимума. И когда появляется женщина, то в доме появляется некий порядок: все лежит на своих полочках, в квартире вкусно пахнет, холодильник заполнен едой. Пустоты заполняются, все становится более уютно, красиво. И если женщина для мужчины значима, то он начинает понимать, как его качество жизни меняется с ней и как без нее", – пояснила она.

При этом эксперт рекомендовала не откладывать и момент вступления в брак.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт Идеальный вариант для свадьбы – это примерно спустя 1,5 года с начала отношений. Если тянуть с этим слишком долго, то женская психика начинает тревожиться, а вот на второй год отношений уже начинаются скандалы.

Эксперт предупредила, что иногда сожительство может затянуться и перерасти в многолетний гражданский брак.

"Некоторые психологи говорят, что гражданский брак – это своего рода "аренда", но такое сожительство – это проверка чувств. При этом в любых отношениях должно быть постепенное развитие. Поэтому примерно с полутора лет, если ничего не происходит, если мужчина не предлагает руку и сердце, женщине стоит инициировать прямой разговор", – посоветовала она.

Не нужно прямо спрашивать, когда партнер собирается жениться: это может говорить о низкой самооценке, посоветовала эксперт. Если мужчина не понимает намеков, то просто стоит задать ему вопрос о дальнейших планах на совместное будущее.

"Если же он уходит от разговора, то стоит задаться вопросом – продолжать ли такие отношения?" – добавила Сурина.

В свою очередь, сексолог Александра Миллер уверена, что говорить о планах на будущее стоит еще до переезда.

"Часто после начала совместной жизни мужчина теряет мотивацию идти в ЗАГС. Зачем менять что-то, если и так все прекрасно? Для него это логично, поэтому паре важно говорить о браке до переезда. Не стоит предполагать, что совместная жизнь автоматически ведет к супружеству", – сказала она в беседе с Москвой 24.





Александра Миллер сексолог Прямой, честный разговор на эту тему до переезда обязателен, например: "Дорогой, я вижу наше будущее вместе и для меня брак – это важная часть этих отношений. А как ты смотришь на это?" Ответ даст вам всю информацию. Если он говорит "да вообще не думал об этом" или "какая разница, главное, что мы вместе" – это красный флаг.

Эксперт также рекомендовала установить допустимые рамки длительности сожительства. По ее мнению, нужно разделять "пробный брак" и "бессрочное сожительство". Совместная жизнь до супружества – это сознательный эксперимент с конкретной целью проверить совместимость и выйти на новый уровень, и если развития нет – значит, эксперимент завершен, и пора делать выводы, заключила Миллер.

