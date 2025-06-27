Психолог Кольцова: решение о браке нужно принимать через год отношений

Россияне отказываются от свадьбы или откладывают ее, считая мероприятие бессмысленным или слишком затратным, выяснили аналитики. Как узаконенный союз меняет жизнь, разбиралась Москва 24.

Ненужная формальность?

В романтических отношениях, не оформленных официально, находятся 28% россиян. Из них почти половина живут вместе более трех лет, сообщает Life.ru со ссылкой на исследование одного из сервисов знакомств.

При этом если 19,2% планирует вступить в брак в перспективе, то 17,5% уверены, что процедура не нужна вовсе. Мотивируя свое решение, 41,6% опрошенных указали, что не хотят тратиться на организацию, платье и банкет. Еще 21% не нравится сама идея устроить шумное и большое торжество, где потребуется развлекать гостей. А вот 15,4% отталкивают бюрократические сложности, показал опрос.

В то же время для четверти респондентов регистрация брака кажется формальностью, которая ничего не изменит. Еще 8% отказываются от свадьбы, чтобы избежать лишнего внимания. В свою очередь, 2% столкнулись с неодобрением такого шага со стороны семьи.

В единичных ситуациях основанием становится наличие у одной из сторон детей от прошлого супруга или проблемы с питомцами. Плюс некоторых пугает необходимость делить имущество при разводе или менять фамилию.

Говоря о реакции окружающих, более половины россиян (51,2%) заявили, что близкие приняли их нежелание жениться. 18,3%, напротив, постоянно сталкиваются с навязчивыми вопросами, тогда как 15,7% – с молчаливым осуждением. Еще 14,9% вынуждены слушать в свой адрес неприятные шутки.

Изменения к лучшему

Брак приносит паре множество преимуществ с точки зрения правового обеспечения. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил юрист Денис Хмелевской.

"Самое важное – это режим совместной собственности и наследования. Все, что нажито за время супружества, делится пополам, и оба человека имеют на это равные права", – указал эксперт.





Денис Хмелевской юрист Когда штампа нет, часто возникают спорные ситуации. Например, партнеры построили дом, и тот, на кого оформлен объект, умирает. Тогда претендовать на участок могут только его дети, условно говоря, от первого брака. Неофициальный супруг остается без крыши над головой.

При наличии зарегистрированного союза также действует презумпция отцовства, отметил Хмелевской. Таким образом, после рождения ребенка мужчина автоматически признается его родителем. Оспорить это можно только через суд, плюс нужно будет делать ДНК-экспертизу.

"Еще это налоговые льготы. Например, если муж подарит жене, например, квартиру или акции дороже 4 тысяч рублей, платить НДФЛ не придется", – сказал Хмелевской.

Вместе с тем, брак может качественно изменить отношения между партнерами, заявила Москве 24 психолог Екатерина Кольцова. По ее словам, менталитет современного общества устроен таким образом, что любые документальные подтверждения придают явлению большую значимость.

"Соответственно, когда люди не расписаны, у них есть подсознательное ощущение, что отношения можно прекратить в любой момент. А штамп в паспорте становится катализатором, чтобы подчеркнуть серьезность намерений", – подчеркнула эксперт.





Екатерина Кольцова психолог Особенно это выгодно для мужчин. Например, есть исследования, подтверждающие, что холостяки зарабатывают меньше женатых. Это связано с тем, что после регистрации союза мужчина начинает осознавать свою ответственность за семью. Возникает ощущение: надо больше работать, чтобы покупать квартиру, машину, тратить на путешествия и так далее.

Еще одно преимущество брака для мужчин, которое обнаружили ученые, – увеличение продолжительности жизни, указала Кольцова. Феномен связывают с тем, что влияние и забота супруги мотивируют тщательнее следить за своим здоровьем.

В то же время психолог отметила, что принять решение о свадьбе можно только после года отношений. В это время нужно понаблюдать, как партнер проявляет себя в стрессовых ситуациях и общении со своими родителями и родственниками.

