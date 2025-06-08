Депутат Буцкая предложила вернуть обязательные штампы о браке и детях в паспорте

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В Госдуме предложили вернуть обязательные записи о семейном положении в бумажные паспорта. Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что об этом депутатов просят граждане.

"Я считаю, что это было бы логично сделать <…> Мы слышали слова упреков о том, что раньше все было понятно, берешь паспорт человека, там вся его жизнь <…> А теперь паспорт пустой", – приводит слова парламентария ТАСС.

Буцкая подчеркнула, что при сохранении бумажных документов там должна дублироваться важная информация о человеке. По ее словам, паспорт не должен оставаться пустым.

Ранее группа депутатов от партии "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и жительства. Как считают авторы инициативы, актуальность проекта связана с необходимостью перехода к добровольному порядку регистрации, который заменит постоянную или временную.