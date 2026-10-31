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31 октября, 07:54

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Депутат Ивлев: Кая Каллас извратила ценности европейской политики

В Госдуме заявили, что антироссийский курс Каллас подорвал авторитет ЕС

Фото: ТАСС/ЕРА/RONALD WITTEK

Действия руководства европейской дипломатии привели к утрате Евросоюзом прежнего политического влияния. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал депутат Госдумы Леонид Ивлев, раскритиковавший антироссийский курс главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас.

По словам парламентария, за два года работы Каллас европейская внешняя политика отошла от принципов, которые закладывали основатели Евросоюза.

"За два года Каллас, проводя исключительно антироссийский курс, сумела достичь полного извращения ценностей европейской политики", – отметил Ивлев.

Парламентарий связал снижение международного авторитета Евросоюза с санкционной политикой в отношении России, попытками вытеснить русскую культуру из европейского пространства и военной поддержкой Украины.

Депутат также высказался о стремлении европейских стран присоединиться к урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, попытки получить место за столом переговоров предпринимаются слишком поздно, а сам Евросоюз уже не воспринимают всерьез ни на Западе, ни на Востоке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Евросоюза "втиснуться" в переговорный процесс по Украине. По его словам, европейские страны не хотят, чтобы обсуждение урегулирования проходило исключительно между Россией и США.

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