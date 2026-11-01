Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами

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Дональд Трамп выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами. Американский лидер ответил на соответствующий вопрос во время общения с прессой в своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Я бы сделал это, без проблем", – сказал Трамп.

При этом как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, президент США считает важным участие России в обсуждениях в рамках G20.

Саммит состоится в Майами 14 и 15 декабря. Вопрос о визите российской делегации остается открытым. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщал, что решение о поездке в США Владимир Путин примет самостоятельно.