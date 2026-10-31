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31 октября, 22:38

Происшествия

Пожар произошел в торговом центре во Всеволожске

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар произошел в торговом центре во Всеволожске Ленинградской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло на втором этаже здания по адресу Александровская улица, дом 75, корпус 1. На месте работают пожарные подразделения шести пожарных частей. Из здания эвакуировали 30 человек, в том числе 15 детей. Информация о пострадавших не поступала.

Также в МЧС сообщили, что пожар локализовали на площади 2 250 квадратных метров.

Ранее в Каргополе Архангельской области произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме, построенном в 1916 году и имеющем статус памятника архитектуры регионального значения. Огонь повредил здание по всей площади, пожар полностью ликвидировали.

Для жильцов организовали пункт временного размещения на 50 человек в Доме детского творчества, также власти решали вопрос о предоставлении нуждающимся маневренного жилья.

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