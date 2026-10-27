27 октября, 08:00Происшествия
Открытое горение ликвидировано в двух исторических домах в центре Томска
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Открытое горение ликвидировано в двух домах деревянного зодчества в центре Томска. Об этом сообщает ТАСС на ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
"Ликвидация открытого горения на площади 700 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.
Пожар вспыхнул 27 октября. Возгорание зафиксировали в домах на улице Рузского и в переулке Плеханова. Информация о пострадавших не поступала. Тушением огня занимаются 50 человек и 16 единиц техники.
Оба здания относятся к объектам деревянного зодчества и включены в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.