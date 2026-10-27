Открытое горение ликвидировано в двух исторических домах в центре Томска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Открытое горение ликвидировано в двух домах деревянного зодчества в центре Томска. Об этом сообщает ТАСС на ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

"Ликвидация открытого горения на площади 700 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.

Пожар вспыхнул 27 октября. Возгорание зафиксировали в домах на улице Рузского и в переулке Плеханова. Информация о пострадавших не поступала. Тушением огня занимаются 50 человек и 16 единиц техники.

Оба здания относятся к объектам деревянного зодчества и включены в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.