Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 19:39

Политика

Режим тишины в Алешках продлится до 1 ноября

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Режим тишины в районе Алешек Херсонской области продлится до 22:59 1 ноября. Его нарушений пока не зафиксировано, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в МАХ.

"Продолжаем совместную работу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп", – написала она.

Лантратова обратила внимание на важность соблюдения достигнутых договоренностей, указав, что от этого зависит возможность оказать помощь людям.

Вместе с тем, как уточнил Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, гуманитарная операция в Алешках проходит по плану, который согласовали при посредничестве американской стороны.

Режим тишины начал действовать в 04:00 27 октября. На время его действия в Алешках планируется принять меры для обеспечения безопасности людей и доставки социально значимых грузов. Для этого будет организована инженерная разведка местности.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что город практически полностью лишился энергоснабжения. Несмотря на это, в Алешках принимает пациентов центральная районная больница, коммунальные службы продолжают работу. Продукты и топливо жителям передают российские военные.

Минобороны РФ сообщило о режиме тишины в районе Алешек Херсонской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика