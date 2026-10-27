Режим тишины в Алешках продлится до 1 ноября

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Режим тишины в районе Алешек Херсонской области продлится до 22:59 1 ноября. Его нарушений пока не зафиксировано, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в МАХ.

"Продолжаем совместную работу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп", – написала она.

Лантратова обратила внимание на важность соблюдения достигнутых договоренностей, указав, что от этого зависит возможность оказать помощь людям.

Вместе с тем, как уточнил Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, гуманитарная операция в Алешках проходит по плану, который согласовали при посредничестве американской стороны.

Режим тишины начал действовать в 04:00 27 октября. На время его действия в Алешках планируется принять меры для обеспечения безопасности людей и доставки социально значимых грузов. Для этого будет организована инженерная разведка местности.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что город практически полностью лишился энергоснабжения. Несмотря на это, в Алешках принимает пациентов центральная районная больница, коммунальные службы продолжают работу. Продукты и топливо жителям передают российские военные.

