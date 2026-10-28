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28 октября, 07:18

Политика

В Госдуме проверят возможности ИИ для работы депутатов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Государственной думы Дмитрий Шатунов намерен проверить, насколько нейросети способны облегчить работу парламентариев. Член комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту от ЛДПР планирует сравнить российские и зарубежные разработки на практике. Об этом он рассказал РИА Новости.

В ходе эксперимента парламентарий хочет оценить, как разные системы справляются с конкретными задачами. По его словам, это позволит определить наиболее подходящие инструменты для работы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В первую очередь, Шатунов рассчитывает использовать искусственный интеллект для анализа законодательства, подготовки справочных материалов, обработки обращений граждан и поиска информации. По итогам испытаний он намерен сопоставить результаты и решить, какие технологии можно применять в дальнейшей работе.

Отдельное внимание депутат собирается уделить безопасности. Он подчеркнул, что при проверке иностранных сервисов закрытые сведения и конфиденциальная информация передаваться им не будут. Тестирование также планируется проводить с соблюдением требований российского законодательства.

Шатунов отметил, что искусственный интеллект уже помогает людям обрабатывать большие объемы данных, выполнять повседневные задачи и экономить время. По его мнению, эти возможности стоит проверить и в депутатской деятельности.

Ранее в Госдуме предложили маркировать на платформах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка" треки, созданные нейросетями. Полностью сгенерированные композиции также рекомендуется выделять в отдельные чарты и подборки.

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