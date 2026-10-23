Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 15:13

Технологии
Главная / Новости /

EWN: писательница из ЮАР выпустила 371 книгу с помощью ИИ

Писательница из ЮАР выпустила 371 книгу с помощью ИИ

Фото: depositphotos/shefkate

Южноафриканская писательница, публикующаяся под псевдонимом Корал Харт, выпустила 371 книгу с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Eyewitness News.

Сюжет, персонажей и план глав Харт продумывает сама, а полностью готовый текст произведения создает нейросеть. Такой метод работы позволяет выпускать одну книгу всего за 45 минут.

По данным журналистов, с начала 2026 года писательница заработала на продажах своих книг более 1 миллиона долларов.

Прежде чем перейти на ИИ, Харт 14 лет проработала в издательском деле и за это время написала обычным способом несколько десятков произведений. К творчеству с использованием ИИ она приступила в феврале 2025 года.

Ранее председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская заявила, что ИИ не представляет угрозы для талантливых авторов. Также она охарактеризовала созданный нейросетью второй том "Мертвых душ" как "наивную попытку" в стиле Николая Гоголя.

Читайте также


технологиикультураза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика