EWN: писательница из ЮАР выпустила 371 книгу с помощью ИИ

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Южноафриканская писательница, публикующаяся под псевдонимом Корал Харт, выпустила 371 книгу с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Eyewitness News.

Сюжет, персонажей и план глав Харт продумывает сама, а полностью готовый текст произведения создает нейросеть. Такой метод работы позволяет выпускать одну книгу всего за 45 минут.

По данным журналистов, с начала 2026 года писательница заработала на продажах своих книг более 1 миллиона долларов.

Прежде чем перейти на ИИ, Харт 14 лет проработала в издательском деле и за это время написала обычным способом несколько десятков произведений. К творчеству с использованием ИИ она приступила в феврале 2025 года.

Ранее председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская заявила, что ИИ не представляет угрозы для талантливых авторов. Также она охарактеризовала созданный нейросетью второй том "Мертвых душ" как "наивную попытку" в стиле Николая Гоголя.