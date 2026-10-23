ВС РФ вводят "режим тишины" для гуманитарной операции в районе Алешек

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ прекращают огонь на херсонском направлении и вводят "режим тишины" для проведения гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Режим тишины" будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября.

Кроме того, российская армия для доставки социально важных грузов и безопасности людей организует инженерную разведку и обеспечит движение гуманитарной колонны в Алешки.

Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что жители населенного пункта оказались в тяжелейших условиях. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ затрудняют доставку продуктов и лекарств, а также мешают людям безопасно покинуть город.

При этом в Кремле указали, что работа по разрешению гуманитарного кризиса в Алешках ведется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в рамках гуманитарной операции населенный пункт смогут покинуть все желающие.