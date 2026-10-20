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20 октября, 13:13

Происшествия

Песков заверил в ведении работы по разрешению гумкризиса в Алешках

Фото: kremlin.ru

Работа по разрешению гуманитарного кризиса в Алешках Херсонской области ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что данная тема поднималась в ходе телефонного разговора Владимира Путина с Папой Римским Львом XIV, а также беседы с американским лидером Дональдом Трампом. С главой Белого дома было условлено, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, добавил Песков.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Алешек оказались в тяжелых условиях. По его словам, постоянные обстрелы со стороны Украины затрудняют доставку продуктов и лекарств, а также мешают людям безопасно покинуть город.

Он уточнил, что ситуация находится на постоянном контроле Путина, и поблагодарил за внимание к судьбе граждан на столь высоком уровне.

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