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16 октября, 18:33

Политика

Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным

Фото: AP Photo/Martin Mejia

Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

В ходе разговора понтифик затронул тему гуманитарной ситуации в Алешках в Херсонской области.

"Папа выразил серьезную обеспокоенность, <...> призвав установить перемирие, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию мирного населения", – говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля указали, что в ходе беседы Путин дал исчерпывающие разъяснения Папе Римскому об ответственности киевского режима за сложившуюся в Алешках гуманитарную обстановку. Российский лидер поблагодарил понтифика за готовность внести вклад в урегулирование конфликта и предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении.

"Поддержано намерение Ватикана содействовать созданию условий для обеспечения безопасности населения города и организации жизненно важных поставок. Условлено о взаимодействии на этот счет", – добавили в Кремле.

Кроме того, Путин отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защиты христиан и христианских святынь. Подчеркнута заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами.

Президент России в разговоре с Папой Римским также выразил ему искренние пожелания здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о критической ситуации в Алешках. По его словам, Киев всячески препятствует поставкам продуктов и лекарств, а местные жители регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Вместе с тем глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что власти Херсонской области готовы рассмотреть предложения украинской стороны по улучшению ситуации в Алешках.

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