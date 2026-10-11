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11 октября, 05:20

Общество

Гуманитарный груз доставили в Алешкинскую больницу после разминирования дороги

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Гуманитарный груз с продуктами и лекарствами доставили в Алешкинскую центральную районную больницу после разминирования одной из дорог. Об этом сообщила ТАСС детский омбудсмен региона Ирина Кравченко.

"Около двух недель назад удалось разминировать одну из дорог", – сказала она.

По словам Кравченко, дорогу разминировали совместно с российскими войсками. Это позволило доставить в больницу продовольствие и медикаменты.

Кроме того, у местных жителей появилась возможность пешком и на велосипедах выезжать в соседние населенные пункты за продовольствием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация в Алешках критическая: Киев всячески препятствует поставкам продуктов и лекарств, а местные жители регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что власти Херсонской области готовы рассмотреть предложения Киева по улучшению ситуации в Алешках. Однако ключевым условием остается конструктивность и реальная польза для местных жителей.

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