Фото: телеграм-канал "РОДИОН_МИРОШНИК"

Удар по складу с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом написал в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он уточнил, что 6 октября в 03:00 и затем в 05:45 по территории склада ударили украинские дроны самолетного типа "Б-2". В итоге были повреждены три грузовика МККК с символикой Красного Креста и уничтожены строительные материалы, находившиеся на площадке и в здании.

Мирошник подчеркнул, что склад был обозначен защитными эмблемами Красного Креста в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Украинская сторона получала уведомления о его расположении и работе, поэтому в Киеве знали: там хранятся продовольствие, медикаменты и стройматериалы для помощи пострадавшим жителям Донбасса.

Ранее в МККК указывали, что число пропавших без вести в ходе украинского конфликта достигло 275 тысяч человек. В среднем организация фиксирует 10 тысяч новых случаев в месяц. При этом удалось увеличить количество ответов, которые получают семьи, разыскивающие своих родственников. С прошлого года в статистику организации стали включать как предварительные, так и формализованные запросы, что привело к увеличению их общего числа.

