Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 16:06

Происшествия

ВСУ ударили по складу с гуманитарной помощью МККК в Донецке

Фото: телеграм-канал "РОДИОН_МИРОШНИК"

Удар по складу с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом написал в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он уточнил, что 6 октября в 03:00 и затем в 05:45 по территории склада ударили украинские дроны самолетного типа "Б-2". В итоге были повреждены три грузовика МККК с символикой Красного Креста и уничтожены строительные материалы, находившиеся на площадке и в здании.

Мирошник подчеркнул, что склад был обозначен защитными эмблемами Красного Креста в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Украинская сторона получала уведомления о его расположении и работе, поэтому в Киеве знали: там хранятся продовольствие, медикаменты и стройматериалы для помощи пострадавшим жителям Донбасса.

Ранее в МККК указывали, что число пропавших без вести в ходе украинского конфликта достигло 275 тысяч человек. В среднем организация фиксирует 10 тысяч новых случаев в месяц. При этом удалось увеличить количество ответов, которые получают семьи, разыскивающие своих родственников. С прошлого года в статистику организации стали включать как предварительные, так и формализованные запросы, что привело к увеличению их общего числа.

Читайте также


происшествиярегионы

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика