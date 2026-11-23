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Пожар произошел в поместье актера и музыканта Уилла Смита. Об этом сообщает издание Page Six.

"Поместье Уилла Смита за 42 миллиона долларов в Калабасасе в Калифорнии было охвачено огнем в понедельник (23 ноября 2026 года. – Прим. ред.) утром", – говорится в материале.

По данным журналистов, вызов в службу 911 поступил около полуночи по местному времени, горело служебное помещение на территории усадьбы. В настоящее время огонь потушен. При этом издание утверждает, что возгорание произошло случайно.

Ранее 14 человек погибли и 33 пострадали при пожаре в жилом комплексе в китайской провинции Шаньси. О причинах возгорания не сообщалось.

До этого в индийском городе Дели загорелась обувная фабрика. В результате четыре человека погибли, еще двое пострадали.