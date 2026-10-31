В Индии четыре человека погибли при пожаре на обувной фабрике

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Обувная фабрика загорелась в промышленной зоне Манголпури в индийском городе Дели. Четыре человека погибли, еще двое пострадали, пишет газета Times of India, ссылаясь на полицию и пожарных.

К настоящему моменту пожар локализовали. Четверо из шести эвакуированных погибли до прибытия в медучреждение. Двоим оказывают помощь.

Как уточнили в полиции, огонь вспыхнул в подвальном помещении. Правоохранители выясняют точное число сотрудников предприятия, которые на момент пожара находились в здании.

Ранее в подмосковных Химках погиб пожарный, который участвовал в ликвидации возгорания в частном доме. Во время разведки и тушения огня он оказался внутри горящей зоны. Покинуть ее у него не получилось, в этот момент обрушились перекрытия.

