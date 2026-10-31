Латвия запретила въезд Собчак и Богомолову

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Власти Латвии внесли телеведущую Ксению Собчак и режиссера Константина Богомолова в список нежелательных лиц и запретили им въезд в страну на неопределенный срок. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в соцсети Х.

"В соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц", – указала она.

Решение принято на основании пункта латвийского законодательства, который позволяет главе МИД запрещать въезд иностранцам по внешнеполитическим причинам, а также тем, кто, по мнению властей, представляет угрозу безопасности республики или порядку в ней.

Ранее сообщалось, что министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года. Под него подпадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны.

В настоящее время существует единственный регулярный автобусный маршрут, соединяющий Латвию с Россией.

