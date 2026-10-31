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31 октября, 14:57

Город

Новые мультимедийные программы покажут на "Матрешке Москвы"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На мультимедийном объекте "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье" пройдут новые тематические сюжеты, посвященные культуре, праздникам и значимым городским событиям. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого передаются на портале мэра и правительства Москвы.

4 ноября в 19:00 состоится премьера масштабной мультимедийной программы "Россия – семья семей". В честь Дня народного единства также пройдет праздничный концерт с участием популярных артистов.

Новая программа расскажет о культурном богатстве России, ее историческом наследии и общих ценностях жителей страны.

В течение месяца посетители с детьми смогут увидеть сказку "Матрешка: тайна дерева детства" – историю о семи матрешках, которые мечтают, верят в чудеса и стремятся к своим целям. Кроме того, для юных зрителей подготовили сюжет "Советы для детей". Персонажи московского транспорта – Метроша, Речкин и Электробусик – напомнят о правилах безопасного поведения в городском транспорте.

Отдельные программы посвятят развитию транспортного комплекса столицы. Гости парка смогут узнать о главных достижениях Московской верфи за первый год работы. Ко Дню матери также подготовили специальный сюжет с поздравлением для мам.

Ранее достопримечательность "Матрешка Москвы" подготовили к осенне-зимнему сезону. Специалисты проверили готовность более 300 тысяч элементов к работе в холодное время года. Конструкция оснащена оборудованием, которое обеспечивает бесперебойную работу при сложных погодных условиях, в том числе при влажности воздуха 100%.

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