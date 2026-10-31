В Париже тысячи человек вышли на акцию против снижения покупательной способности населения

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Тысячи человек принимают участие в демонстрации на восточной окраине Парижа против падения покупательной способности населения и роста цен на топливо, передает ТАСС.

Колонна отправилась от Порт-де-Баньоле в направлении Порт-де-Шарантон. Участники акции вышли с плакатами, в которых призывают направить 12 миллиардов евро на образование вместо строительства нового авианосца, а также увеличить финансирование лицеев, а не военных расходов и поддержки миллиардеров. Среди лозунгов также звучит поддержка студенческих протестов.

К профсоюзным объединениям присоединились молодежные и студенческие организации, а также сторонники движения "желтых жилетов".

Изначально организаторы планировали провести шествие от площади Бастилии до площади Нации, однако префектура полиции Парижа запретила этот маршрут. Государственный совет Франции, высшая административная судебная инстанция страны, признал решение законным. В итоге власти разрешили провести демонстрацию только на восточной окраине столицы.

На фоне протестов во Франции усилили меры безопасности. Для поддержания порядка по всей стране задействовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее предупредил о высоком риске беспорядков и заявил, что правоохранители будут жестко пресекать любые проявления насилия.

Во Франции с середины октября проходят массовые акции протеста. В Париже, Марселе и Лионе демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.

Также ранее студенческие профсоюзы призвали блокировать университеты и лицеи с 3 ноября, чтобы привлечь внимание властей к требованиям молодежи.

