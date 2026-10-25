Путин назвал перебором обвинения России в организации беспорядков в Европе

Фото: kremlin.ru

Обвинения России в организации массовых беспорядков в европейских странах являются явным перебором, а сами европейские власти таким образом пытаются переложить ответственность за происходящее. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам главы государства, он был удивлен, когда увидел обвинения в адрес России. Путин отметил, что первоначально ответственность за протесты в Европе возлагали на американскую администрацию, что также показалось ему неожиданным.

"Первая реакция, я когда это увидел, – удивление. Потому что, ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран", – сказал президент.

Путин добавил, что обвинения в адрес Москвы свидетельствуют о нежелании некоторых европейских руководителей разбираться в причинах протестов. По его мнению, вместо анализа происходящего власти ищут внешних виновников, сначала обвиняя США, а теперь Россию.

"Это говорит о слабости и неспособности некоторых руководителей в европейских странах взять на себя ответственность за то, что происходит. И это плохо для них", – заявил глава государства.

Президент также связал недовольство части жителей европейских стран с экономическими проблемами и ситуацией на Ближнем Востоке. По его словам, отношение европейских государств к происходящему в регионе влияет на настроения мигрантов, прибывших оттуда в ЕС, и их детей.

Путин отметил, что они могут воспринимать происходящее как несправедливость по отношению к своим соотечественникам и единоверцам.

Глава государства также заявил, что европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и потому не могут привить их приезжающим мигрантам. По его словам, многие приезжие живут в европейских странах десятилетиями, но так и не осваивают язык страны пребывания.

При этом Путин призвал не высмеивать проблемы Европы с миграцией и межнациональными отношениями. Он подчеркнул, что Россия тоже должна уделять больше внимания межнациональной политике и общению между представителями разных народов.

Глава государства подчеркнул, что без анализа причин протестов и изменений во внутренней, внешней и экономической политике европейским властям не удастся устранить предпосылки для подобных событий. Россия, в свою очередь, не оставит обвинения без ответа: Путин ожидает, что МИД РФ отреагирует на них соответствующим образом.

Волна протестов, начавшаяся во Франции в конце сентября, к октябрю распространилась на десяток европейских стран. Во французских городах демонстранты поджигали здания мэрий в Лиможе и Лилле, громили магазины и туристические офисы в Лионе и Бордо, грабили бутики и магазины Apple.

В Сент-Этьене молодой человек лишился руки из-за взрывного устройства. Кроме того, в ходе протестов пострадали более 600 сотрудников силовых структур, свыше 2,4 тысячи человек задержали.

Затем акции охватили Италию, где произошли столкновения в Милане, Болонье и Турине, Бельгию, где в Льеже запретили собрания и задержали около 200 человек, и Албанию, где протестующие забрасывали камнями здание Министерства образования и вступали в столкновения с полицией в Тиране.

Манифестации также прошли в Греции, Австрии, Испании, Португалии и Польше. Среди причин недовольства называли рост стоимости жизни, подорожание топлива и жилья, сокращение социальных расходов и поддержку Украины.

На фоне беспорядков в ЕС и НАТО стали говорить о возможной причастности России. Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Москву и Тегеран в организации протестов.

В Кремле отвергли подобные заявления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения абсурдными и заявил, что их несерьезно воспринимают даже в самой Европе.