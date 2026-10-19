00:30Политика
Песков назвал абсурдными обвинения России в организации беспорядков в Европе
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Обвинения России в причастности к беспорядкам в европейских странах уже не воспринимают всерьез даже в самой Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Zvezdanews.
"К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе", – сказал представитель Кремля.
Заявление прозвучало на фоне массовых протестов в Париже и других городах Франции. В ряде населенных пунктов демонстрации сопровождаются беспорядками.
Участники акций поджигали здания мэрий, грабили магазины и нападали на полицейские участки. Французские власти задержали более 2 000 человек.