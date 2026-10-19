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Обвинения России в причастности к беспорядкам в европейских странах уже не воспринимают всерьез даже в самой Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Zvezdanews.

"К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе", – сказал представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне массовых протестов в Париже и других городах Франции. В ряде населенных пунктов демонстрации сопровождаются беспорядками.

Участники акций поджигали здания мэрий, грабили магазины и нападали на полицейские участки. Французские власти задержали более 2 000 человек.