Столкновения между полицией и протестующими начались во Франции

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В ряде городов Франции начались столкновения между полицией и демонстрантами. В субботу, 17 октября, по всей стране ожидается несколько сотен акций протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан, передает ТАСС.

В Париже еще до начала двух основных протестных маршей правоохранители задержали 40 человек, преимущественно за ношение оружия и запрещенных средств защиты. В одном из округов столицы группа протестующих собралась у места проведения акции, которая быстро переросла в столкновение с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Протестные марши идут и в других городах страны. В Марселе манифестанты мусорными баками и самокатами перекрыли бульвар Прадо, что потребовало вмешательства полиции. Столкновения с применением слезоточивого газа со стороны полицейских также зафиксированы в Лионе. К югу от города правоохранители разогнали небольшую группу манифестантов, пытавшихся собраться возле въезда на нефтеперерабатывающий завод Фейзен.

По данным газеты La Provence, в Марселе агрессивно настроенные участники демонстрации разгромили участок муниципальной полиции в центральном районе Канебьер. На кадрах с места событий видно, как молодые люди в масках и черной одежде разбили окна в здании, где расположен комиссариат, и забросили внутрь дымовые шашки. Прибывшее на место подразделение по борьбе с беспорядками предотвратило поджог. Предварительно, никто не пострадал.

С самого начала акции протеста группы французы вступают в столкновения с дежурящими на улицах стражами порядка. Были разграблены несколько магазинов, включая бутик оператора связи SFR и спортивный магазин JD Sports.

Кроме того, утверждают журналисты, протестанты ворвались в здание мэрии Марселя, сломав входную дверь. По данным СМИ, несколько хулиганов смогли проникнуть в городскую администрацию, где они расписали стены баллончиками с краской. Телеканал BFMTV показал кадры, на которых видно, что вандалы также разбили стоявший у входа бюст Марианны – собирательного женского образа, который считается одним из национальных символов Франции.

По предварительным данным, в протестах по всей Франции могут принять участие порядка 190 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – в Париже. В акциях намерены участвовать представители различных профессиональных и общественных групп, в том числе таксисты, медработники, строители, профсоюзные деятели, старшеклассники и бывшие участники движения "желтых жилетов".

Ранее около 100 человек в масках напали на штаб-квартиру французского телеканала CNews в Париже. Инцидент произошел в западной части французской столицы. Участники акции в капюшонах перекрыли подъезд к парковке перед зданием, бросали предметы и разбили окна. Правоохранители задержали 21 человека.